«نست» تطوّر جرس باب ذكياً

المصدر: ماونتن فيو - د.ب.أ

طوّرت شركة «نست»، التابعة لشركة «غوغل»، جرس باب ذكياً باسم Hello مزوداً بكاميرا بدقة ثلاثة ميغابيكسل.

وذكرت الشركة أن كاميرا جرس الباب الذكي الجديد، الذي يبلغ سعره 229 دولاراً، ترصد ما يدور أمام الباب بزاوية تصل إلى 160 درجة، كما يمكن للكاميرا التقاط صور جيدة في ظل ظروف الإضاءة السيئة أثناء الليل بفضل مصابيح LED العاملة بالأشعة تحت الحمراء.

وأفادت بأنه يمكن للمستخدم تخزين مقاطع الفيديو المسجلة أو حفظها عبر الإنترنت، علاوة على أنه يمكن بث صورة الفيديو إلى الأجهزة الجوالة عبر الإنترنت.

وأضافت الشركة أنه من خلال السماعة المدمجة فإنه يمكن للمستخدم التحدث مع الشخص المنتظر أمام الباب، إذا لم يكن موجوداً في المنزل، مبينة أنه بفضل الخوارزميات الذكية للتعرف إلى الوجه فإنه يمكن لجرس الباب «نست Hello» الجديد التعرف إلى الشخص المنتظر أمام الباب.