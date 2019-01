المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إعادة تثبيت ملحق «الفلاش» في «كروم»

تسمح متصفحات الـ«ويب» بإضافة بعض الملحقات إليها، ومن ذلك مثلاً إضافة الملحق الخاص ببرنامج Adobe Flash plugin لمساعدة المستخدم على المشاهدة والاستماع عند زيارة المواقع المختلفة. لكن أحياناً رغم سماح المستخدم للمتصفح بتشغيل ملفات «الفلاش» يفاجأ بأنها لا تعمل، لذا ينصح بتثبيت ملفات «الفلاش» في المتصفح. فإذا كنت من مستخدمي متصفح «كروم»، فإنه يمكنك إعادة تثبيت ملحق الفلاش الخاص بـ«أدوبي» باتباع التالي: افتح المتصفح وتوجه إلى موقع «أدوبي» عبر الـ«ويب» باستخدام الرابط:

adobe.com/‏‏‏go/‏‏‏chrome، لتظهر أمامك صفحة جديدة، وعندها توجه إلى الجانب الأيسر منها وانقر فوق رأس القائمة المنسدلة الموجودة في حقل النص تحت عنوان: الخطوة الأولى، لتختار نظام التشغيل الخاص بحاسبك، ثم انقر رأس القائمة المنسدلة الموجودة داخل حقل النص الوارد تحت عنوان الخطوة الثانية، ومن ثم انقر الخيار الأول «PPAPI» في القائمة المنسدلة التي ستظهر، وبعد ذلك انقر فوق خيار «التثبيت الآن»، ثم اتبع التعليمات الأخرى.

تغيير مكان الحفظ السحابي لمستندات «وورد»

يحفظ برنامج «وورد 2016» المستندات تلقائياً عبر منصة OneDrive على الـ«ويب». لكن بعض المستخدمين قد يرغبون في حفظ المستندات التي ينشئونها فقط عبر حواسبهم. والحقيقة أن إصدار «وورد 2016» يتيح للمستخدم أيضاً تغيير مكان الحفظ الافتراضي لو رغب في ذلك. فإذا كنت من مستخدمي البرنامج ورغبت في الاحتفاظ بمستنداتك بعيداً عن OneDrive، اتبع ما يلي: افتح البرنامج وتوجه إلى شريط القوائم، ثم انقر قائمة «ملف» file لتظهر النافذة الخلفية للعمل على التطبيق، وعندها مرر داخل الشريط الجانبي الوارد يسار الشاشة، وانقر فوق تبويب «الخيارات» Options، لتظهر أمامك نافذة جديدة، وهنا توجه إلى شريط القوائم الوارد يسار الشاشة ومرر داخله حتى تصل إلى قائمة «الحفظ» save وانقر فوقها، ثم مرر داخل الجانب الأيمن من النافذة حتى تصل إلى خيار «الحفظ إلى الحاسب افتراضياً» Save to Computer by default، وبعد ذلك ضع علامة التأشير داخل المربع الصغير المجاور له، وانقر زر «الموافقة» ok.