المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

مزامنة البيانات بين نسخ متصفح «فيفالدي»

يسمح متصفح «فيفالدي» في آخر تحديث له بمزامنة الإشارات المرجعية والامتدادات والإعدادات وكلمات السر وغيرها من البيانات بين نسخ المتصفح على أجهزة المستخدم المختلفة. ولكن ذلك يستدعي أن يقوم المستخدم بتسجيل دخوله إلى حسابه عبر نسخ المتصفح لتتم عملية المزامنة تلقائياً. فإذا رغبت في إجراء عملية المزامنة، اتبع الخطوات الآتية:

■افتح متصفح فيفالدي وسجل الدخول إلى حسابك.

■انقر فوق قائمة التحكم الرئيسة.

■انقر فوق TOOLS، ثم فوق SETTINGS.

- مرر للأسفل داخل القائمة، ثم انقر فوق SYNC.

■سجل الدخول إلى حسابك بإدخال اسم المستخدم وكلمة السر، ثم احذف علامة التأشير الموجودة في المربع المجاور للخيار الخاص بمزامنة كل البيانات (Synchronize.all data).

■ضع علامة التأشير بجانب كل فئة من فئات المعلومات التي ترغب في مزامنتها.

- اختر كلمة سر خاصة بعملية التشفير، وانقر فوق خيار بدء المزامنة Start Sync.