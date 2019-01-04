منصّة Steam توقف دعم حواسيب «ويندوز إكس بي» و«فيستا»

المصدر: واشنطن - د.ب.أ

أوقفت شركة «فالف» المشغلة لمنصة الألعاب Steam، دعم الحواسيب المكتبية المزوّدة بنظامي «مايكروسوفت ويندوز إكس بي» و«فيستا».

وبيّنت الشركة الأميركية أن هذا الإجراء جاء استجابةً لنتائج الاستبيان، الذي أظهر أن غالبية مستخدمي منصة Steam يعتمدون على أنظمة تشغيل أخرى.

وأضافت «فالف» أن أقل من 1% من مستخدمي منصة الألعاب يعتمدون على الحواسيب المزوّدة بنظامي «ويندوز إكس بي» أو «فيستا».

وبينت الشركة أن منصة Steam تعتمد حالياً على نموذج مدمج من متصفح «كروم»، الذي لم يعد متوافقاً مع أنظمة «ويندوز» القديمة، علاوة على أن منصة الألعاب الشهيرة تتطلب وظائف وخصائص أمان لا تتوافر إلا في إصدار «ويندوز 7» أو الإصدارات الأحدث.