«آي أو إس 12» يساعد في إنشاء كلمات مرور آمنة

المصدر: كوبرتينو ــ د.ب.أ

أكّدت شركة «أبل» الأميركية أن أجهزتها المحمولة، المزودة بنظام تشغيل «آي أو إس»، تساعد المستخدم في إنشاء كلمات مرور آمنة (باسوورد) وتذكرها.

واشترطت الشركة لتحقيق ذلك، أن يتم تثبيت الإصدار «آي أو إس 12» على الهاتف الذكي «آي فون»، أو الكمبيوتر اللوحي «آي باد»، وأن يتم تفعيل وظيفة «سلسلة المفاتيح» بخدمة الحوسبة السحابية «آي كلاود».

ووفقاً لـ«أبل»، فإنه عند إنشاء حساب جديد في التطبيقات أو مواقع الـ«ويب»، فإن جهاز «أبل» المحمول يقترح كلمة مرور آمنة تلقائياً، وعندئذ يمكن للمستخدم الاعتماد على هذا الاقتراح، أو إنشاء كلمة مرور خاصة به. وأكدت الشركة أنه يتم تخزين كلمات المرور، التي تم إنشاؤها، بشكل مشفر في سلسلة المفاتيح بخدمة الحوسبة السحابية «آي كلاود»، كما يمكن إدخالها تلقائياً عند تسجيل الدخول بواسطة الجهاز حسب الرغبة، لكن الأمر يتطلب تفعيل وظيفة «الملء التلقائي» AutoFill أيضاً. وبحسب «أبل»، فإنه يمكن للمستخدم تفعيل هذه الوظيفة في قائمة «الإعدادات» تحت بند «كلمات المرور والحسابات» (Passwords & Accounts)، وهنا يمكن للمستخدم إظهار كلمات المرور المخزنة كنص عادي، بعد إجراء عمليات التحقق بنجاح، وعادة يتم تفعيل وظيفة سلسلة المفاتيح عند تهيئة جهاز «أبل» المحمول، أو في إعدادات خدمة «آي كلاود» بشكل لاحق.