المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تفعيل وظائف الأيقونات في «غوغل كيب»

يعد «غوغل كيب» GOOGLE KEEP من تطبيقات «غوغل» التي تسهل على المستخدم تدوين ملاحظاته وأفكاره وتسجيل المعلومات السريعة. إلا أن هذه الخطوة يتبعها ظهور أيقونات في نهاية النافذة لا يعرف بعض المستخدمين وظائفها.

فإذا كنت من هؤلاء، فإنه يمكنك النقر فوق الأيقونة الأولى التي تحمل شكل «يد» تنقر فوق مستطيل، لتسجيل تذكير عبر التطبيق، وبموجب ذلك ستظهر أمامك نافذة تحدد من خلالها موعد التذكير ومكانه.

انقر فوق الأيقونة التي تحمل شكل «رأس»، لتحدد الشخص أو البريد الإلكتروني الذي ترغب في تشارك الملاحظة معه.

كما يمكنك النقر فوق أيقونة «لوح الألوان» لتحدد لوناً مميزاً للملاحظة التي تريد تسجيلها.

اما إذا أردت إضافة صورة إلى الملاحظة التي تدونها، فانقر فوق الأيقونة التي تحمل شكل «مثلثين» صغيرين.

ويمكن النقر فوق الأيقونة التي تحمل شكل «مربع» صغير يعلوه سهم يشير للأسفل، لتضع الملاحظة في الأرشيف.

إذا أردت المزيد من أدوات التحكم، فانقر فوق الأيقونة التي تحمل شكل «ثلاث نقاط رأسية».

محاذير فتح المستندات بـ «وورد 7»

تظهر المستندات المعدة باستخدام الإصدارات الأقدم من «مايكروسوفت وورد» في وضع التوافق عند فتحها باستخدام الإصدارات الأحدث من البرنامج، مثل الإصدار «وورد 13» و«وورد 16». ويعني هذا الوضع أن المستخدم لا يستطيع الاستفادة من المزايا التي يتيحها الإصدار الجديد. لذا يفكر المستخدمون في تحويل الملفات الأقدم إلى الإصدارات الأحدث، لكن الخبراء ينصحون بعدم اللجوء إلى ذلك، إذا كان المستخدم سيضطر لتشارك المستند نفسه مع آخرين، لديهم إصدارات أقدم من «وورد»، كي لا يتغير تنسيق الملف. كما يحذرون من فتح ملفات معدة باستخدام إصدار «وورد 13» و«وورد 16» باستخدام «وورد 7» للتغييرات الكثيرة التي ستطرأ عليها، ومنها أن فيديو الـ«ويب» سيتحول إلى صورة مع رابط «ويب» للفيديو.

كما سيتم عرض «العناوين المطوية» Headings افتراضياً، وتحويل القوائم التي تستخدم تنسيقات الترقيم الجديدة إلى نظام الأرقام العربية. كذلك، ستختفي التأثيرات التي أضفتها إلى النصوص، مثل التظليل والتوهج والتأثيرات الثلاثية الأبعاد. وفي حال منعت البعض من تحرير المستند، فستتم إزالة هذا الحظر.