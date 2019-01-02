موقع صيني يعرض صوراً لشنغهاي بدقة 24.9 مليار بيكسل

المصدر: شنغهاي ــ د.ب.أ

تشتهر مدينة شنغهاي الصينية بارتفاع الكثافة السكانية بها؛ إذ يعيش فيها نحو 15 مليون نسمة، وتزخر بناطحات السحاب، وتضم بين جنباتها نهراً كبيراً.

وإذا رغب المستخدم في مشاهدة معالم هذه المدينة الصينية بصور فائقة الدقة، فيمكنه تجريب موقع Bigpixel الصيني، الذي يعرض صوراً بانورامية لمدينة شنغهاي بدقة وضوح تبلغ 24.9 مليار بيكسل، وتمتاز هذه المناظر بأنها حديثة مقارنة بخدمة «ستريت فيو» Street View من شركة «غوغل» الأميركية.

ويمكن للمستخدم تكبير الصور البانورامية 360 درجة من موضعين؛ إذ يمكن مشاهدة الأفق أو مشاهدة الحياة العامة بكل بساطة في المدينة، وتمتاز الصور المركبة من لقطات فريدة بجودتها الفائقة. ويوفر موقع Bigpixel صوراً كبيرة من مدن أخرى، مثل مدينة «لاست» في التبت، أو مدن شينزين، وهونغ كونغ، وماكاو.