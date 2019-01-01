«سامسونغ»: خدمة للتحكم في الأجهزة عبر شاشة التلفزيون

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة سامسونغ للإلكترونيات» عن إطلاق خدمة «الوصول عن بُعد»، وهي ميزة جديدة سيتم تضمينها في أجهزة التلفزيون الذكية التي ستطلقها الشركة عام 2019.

وأفادت الشركة في بيان لها أمس، بأن الميزة الجديدة توفر اتصالاً لاسلكياً معززاً بأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، ما يمكن المستهلكين من التحكم عن بُعد في التطبيقات، والبرامج المدمجة باستخدام أجهزة التلفاز الذكية من «سامسونغ».

وسيكون بمقدور المستخدمين التحكم في محتوياتهم المعروضة على الشاشة بطريقة سلسة عبر ميزة الوصول عن بُعد، التي تمنحهم القدرة على توصيل تلفزيونهم الذكي من «سامسونغ» بالعديد من أجهزة الإدخال ومن بينها لوحة المفاتيح. وسيتمكن المستخدمون دون الحاجة لوصلة HDMI، من النفاذ إلى أجهزة الكمبيوتر، الموجودة في مكان آخر من المنزل، عبر التلفزيون، للقيام بالعديد من النشاطات ومن بينها تصفح الإنترنت أو اللعب باستخدام شاشة التلفاز.