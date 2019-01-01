%30 ارتفاعاً في التوظيف عبر الإنترنت خليجياً خلال الربع الثالث من 2018

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أظهر أحدث أبحاث «شركة مونستر الخليج»، تسجّيل التوظيف عبر الإنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي زيادة بنسبة 30% خلال الربع الثالث من عام 2018.

وأظهر التقرير أنه على الرغم من حدوث انخفاض طفيف من الربع الأول من عام 2018 إلى الربع الثاني من العام نفسه، فإن الطلب على التوظيف عبر الإنترنت في دول الخليج يتزايد بشكل مطرد على أساس ربع سنوي منذ الربع الرابع من 2017.

وأرجع الرئيس التنفيذي لـ«مونستر الخليج» ومنطقة آسيا والمحيط الهادي، أبهيجيت مورخرجي، الاتجاهات المتنامية للتوظيف عبر الإنترنت إلى الإصلاحات، وحزم التحفيز التي تطرحها الحكومات الإقليمية لتعزيز القطاع غير النفطي. ووفقاً لأحدث تقرير في دول مجلس التعاون من قبل «مونستر الخليج»، فإن قطاع التكنولوجيا هو الأعلى توظيفاً لعام 2018 بنسبة نمو 40% مقارنة بالفترة نفسها من 2017.