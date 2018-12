المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبال مكالمات جهات الاتصال المسجلة فقط

يتيح ملمح «عدم الإزعاج»Do Not Disturb في هواتف «آي فون» التوقف عن إزعاج المستخدم أثناء بعض الأوقات التي يحددها مثل النوم أو قيادة السيارة. إلا أن المستخدم قد يرغب في تلقي الاتصالات حتى عند تشغيل هذا الملمح من جهات الاتصال المسجلة على هاتفه فقط.

لذلك، إذا كنت من مستخدمي هواتف «آي فون» العاملة بنظام «آي أو إس 12»، فإنه يمكنك تلقي المكالمات من جهات الاتصال المسجلة على هاتفك فقط، من خلال النقر فوق «الإعدادات» settings، ثم مرّر للأسفل وانقر فوق تبويب: «عدم الإزعاج»Do Not Disturb الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل مربع صغير.

حرك المؤشر بجوار خيار «عدم الإزعاج» Do Not Disturb في أعلى الشاشة من اليسار لليمين لتفعيله، ثم مرر داخل النافذة نفسها وانقر فوق خيار: «السماح بالمكالمات الواردة» من Allow Calls From. توجه إلى قسم «المجموعات» Groups الموجود داخل النافذة الجديدة، وضع علامة التأشير أمام خيار: «جميع جهات الاتصال»All Contacts.