المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تعطيل التقاط الصور الحيّة في facetime

بعد أن تراجعت شركة «أبل» عن ملمح حظر الصور الحية في تطبيق FaceTime في الإصدارات التجريبية لنظام التشغيل «آي أو إس 12»، عادت وقدمته مجدداً مع الإصدار التجريبي «12.1.1». لكن بعض المستخدمين لا يرغبون في أن يلتقط لهم الأصدقاء صورة حية أثناء تشغيل التطبيق، لذا أتاحت «أبل» للمستخدم تعطيل هذا الخيار إذا رغب في ذلك.

فإذا أردت إيقاف التقاط الصور الحية في التطبيق، اتبع الخطوات التالية: انقر فوق تطبيق «الإعدادات» في الهاتف، والذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ترس رمادي اللون، ثم مرر للأسفل داخل نافذة الإعدادات وانقر فوق تطبيق FaceTime الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل كاميرا فيديو فوق أرضية خضراء، وبعد ذلك مرر داخل نافذة التطبيق حتى تصل إلى خيار «الصور الحية» facetime live photos، وعندها حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليمين إلى اليسار لغلقه، وبذلك تمنع التقاط الصور الحية أثناء مكالمات الفيديو في التطبيق.