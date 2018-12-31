وظيفة جديدة للعمل المشترك على«G Suite» من دون حساب

المصدر: ماونتن فيو - د.ب.أ

أفادت شركة «غوغل» الأميركية، بأنها تسعى إلى تسهيل العمل المشترك على المستندات في تطبيق البرامج المكتبية «G Suite» على الإنترنت، مشيرة إلى إنه يمكن دعوة المستخدمين، الذين لا يتوافر لديهم حساب «غوغل»، للعمل المشترك على المستندات النصية (Docs) أو الجداول (Sheets) أو العروض التقديمية (Slides).

وأوضحت «غوغل» أنه من خلال هذه الدعوة يحصل المستخدم الضيف على كود PIN شخصي لتسجيل الدخول في تطبيق G Suite، لافتة إلى أن ميزة استخدام الضيف لايزال قيد الاختبار التجريبي.

وأضافت الشركة الأميركية أنها تعطي الأولوية لمديري الشركات لتجريب هذه الوظيفة الجديدة، نظراً لأن الشركات غالباً ما تتعامل مع تجار وشركاء ومقاولين وعملاء.

لكن الشركة لم تفصح عما إذا كانت وظيفة الدعوة عبر كود PIN ستتم إتاحتها مستقبلاً لخدمة المستخدم العادي للعمل المشترك على المستندات النصية أو الجداول أو العروض التقديمية.