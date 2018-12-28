المصدر: الامارات اليوم

تفعيل «الرقابة الأبوية» في «آي أو إس 12»

يتيح ملمح الرقابة الأبوية parental controls في نظام التشغيل «آي أو إس» للآباء التحكم في ما يطلع عليه الأبناء، ثم تجنيبهم المحتوى غير اللائق. غير أن نظام التشغيل «آي أو إس 12»، جعل طريقة الوصول إلى الملمح وتشغيله مختلفة عن ذي قبل. فإذا كنت من مستخدمي هذا النظام، ورغبت في تفعيل ملمح الرقابة الأبوية، اتبع الآتي: توجه إلى تطبيق «الإعدادات» settings في الهاتف، ومرر داخل قائمة الإعدادات حتى تصل إلى تطبيق screen time الذي أتاحت «أبل» بمقتضاه للمستخدم الوصول إلى تقرير تفصيلي عن استخدام الهاتف، ومن ذلك التطبيقات التي تم فتحها ووقت استخدامها، ثم انقر فوق التطبيق السابق، وعندما تفتحه للمرة الأولى ستشاهد نافذة تحمل خيار «تنصيب البرنامج كوالد» Set up as a Parent، انقر فوقها، ومن ثم اتبع الإجراءات لتضيف القيود التي ترغبها، وبعدها اختر رمز مرور للدخول للتطبيق كوالد، وإذا رغبت في إجراء أي تعديلات لاحقة عد إلى تطبيق Screen Time عبر تطبيق الإعدادات.



