المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تفعيل مزايا تسهيل الوصول في «آي فون»

أتاح تشغيل هواتف «آي فون»، للمستخدم التمتع بمزايا قائمة تسهيل الوصول من خلال النقر لثلاث مرات متتالية فوق الزر الجانبي للهاتف، ومن ثم انتقاء الملمح المرغوب وتشغيله. فإذا كنت لم تجرب مزايا هذه القائمة من قبل، اتبع النصائح التالية لتتعرف إلى استخدام بعض المزايا الموجودة في هذه القائمة:

-Assistive Touch: استخدم هذه الميزة لتقوم بأداء الكثير من المهام على الهاتف دون استخدام أية أزرار، ومن ذلك التقاط صورة لشاشة الهاتف أو إعادة تشغيل الجهاز.

-Classic Invert Colors: استخدم هذه الميزة لتعكس ألوان الشاشة.

-Color filters: استعن بهذا الملمح في تصفية ألوان معينة لتسهيل قراءة النصوص.

-Reduce White Point: استخدم هذه الميزة لتقليل درجة سطوع الألوان ودرجة اللون الأبيض على الشاشة.

-Smart Invert Colors: استعن بهذا الملمح لتقوم بعكس ألوان الشاشة بطريقة ذكية بحيث تستثني من ذلك الصور ومقاطع الفيديو، لتعزيز قدرتك على المشاهدة.