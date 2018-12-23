مشاركة ملفات pdf المحمية بكلمات سر
يستطيع المستخدم تبادل ملفات pdf مع الآخرين دون كشف كلمة السر معهم. ويمكنه تطبيق ذلك عن طريق متصفح «كروم»، وذلك باتباع هذه الخطوات:
- افتح الملف المحمي الذي ترغب في تشاركه مع الآخرين.
- ستظهر أمامك نافذة، أدخل كلمة السر ثم انقر فوق ok.
- افتح متصفح «كروم»، ثم اسحب الملف وأفلته داخل أيقونة متصفح «غوغل كروم» على سطح المكتب.
- سيطلب منك «كروم» إدخال كلمة السر لفتح الملف، أدخلها وانقر فوق submit.
- مرر الفأرة فوق الملف، وستلاحظ ظهور مجموعة من الأيقونات، انقر فوق أيقونة الطابعة.
- توجه إلى خيار destination في نافذة الطباعة، وانقر فوق change.
- توجه إلى قسم Local Destination. في نهاية النافذة الجديدة ثم انقر فوق Save as PDF.
- ستعود مجدداً إلى نافذة الطباعة، انقر فوق زر الحفظ ذي اللون الأزرق في أعلاها. والآن يمكنك تشارك الملف مع الآخرين دون الحاجة إلى كلمة السر.