 نصائح - الإمارات اليوم

نصائح

المصدر:
  • الامارات اليوم
التاريخ:

مشاركة ملفات pdf المحمية بكلمات سر

يستطيع المستخدم تبادل ملفات pdf مع الآخرين دون كشف كلمة السر معهم. ويمكنه تطبيق ذلك عن طريق متصفح «كروم»، وذلك باتباع هذه الخطوات:

- افتح الملف المحمي الذي ترغب في تشاركه مع الآخرين.

- ستظهر أمامك نافذة، أدخل كلمة السر ثم انقر فوق ok.

- افتح متصفح «كروم»، ثم اسحب الملف وأفلته داخل أيقونة متصفح «غوغل كروم» على سطح المكتب.

- سيطلب منك «كروم» إدخال كلمة السر لفتح الملف، أدخلها وانقر فوق submit.

- مرر الفأرة فوق الملف، وستلاحظ ظهور مجموعة من الأيقونات، انقر فوق أيقونة الطابعة.

- توجه إلى خيار destination في نافذة الطباعة، وانقر فوق change.

- توجه إلى قسم Local Destination. في نهاية النافذة الجديدة ثم انقر فوق Save as PDF.

- ستعود مجدداً إلى نافذة الطباعة، انقر فوق زر الحفظ ذي اللون الأزرق في أعلاها. والآن يمكنك تشارك الملف مع الآخرين دون الحاجة إلى كلمة السر.

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