المصدر: الامارات اليوم

مشاركة ملفات pdf المحمية بكلمات سر

يستطيع المستخدم تبادل ملفات pdf مع الآخرين دون كشف كلمة السر معهم. ويمكنه تطبيق ذلك عن طريق متصفح «كروم»، وذلك باتباع هذه الخطوات:

- افتح الملف المحمي الذي ترغب في تشاركه مع الآخرين.

- ستظهر أمامك نافذة، أدخل كلمة السر ثم انقر فوق ok.

- افتح متصفح «كروم»، ثم اسحب الملف وأفلته داخل أيقونة متصفح «غوغل كروم» على سطح المكتب.

- سيطلب منك «كروم» إدخال كلمة السر لفتح الملف، أدخلها وانقر فوق submit.

- مرر الفأرة فوق الملف، وستلاحظ ظهور مجموعة من الأيقونات، انقر فوق أيقونة الطابعة.

- توجه إلى خيار destination في نافذة الطباعة، وانقر فوق change.

- توجه إلى قسم Local Destination. في نهاية النافذة الجديدة ثم انقر فوق Save as PDF.

- ستعود مجدداً إلى نافذة الطباعة، انقر فوق زر الحفظ ذي اللون الأزرق في أعلاها. والآن يمكنك تشارك الملف مع الآخرين دون الحاجة إلى كلمة السر.