«ريزر» تكشف عن فأرة ولوحة مفاتيح لـ«إكس بوكس وان»

المصدر: كاليفورنيا - د.ب.أ

أعلنت شركة «ريزر» عن أول فأرة ولوحة مفاتيح لجهاز الألعاب «إكس بوكس وان»، وذلك بعدما أكدت الشركة الأميركية دعم الفأرة ولوحة المفاتيح بشكل رسمي خلال نوفمبر الماضي.

وأوضحت الشركة أن هناك بعض الاختلافات في لوحة المفاتيح الجديدة مقارنة بلوحة المفاتيح التقليدية المخصصة للألعاب، حيث يوجد زر Xbox أسفل الجانب الأيمن، كما أن هناك لوحة للفأرة قابلة للإخراج من لوحة المفاتيح، بحيث يمكن استعمال الفأرة بسهولة أثناء الجلوس على الأريكة.

وأضافت أنه على العكس من معظم الأجهزة المصممة للاستعمال أثناء الجلوس على الأريكة، فإن جهاز «ريزر» الجديد عبارة عن لوحة مفاتيح ميكانيكية وفأرة مخصصة للألعاب بالحجم العادي. وأشارت الشركة الأميركية إلى أنها ستكشف عن المزيد من التفاصيل حول الفأرة ولوحة المفاتيح الجديدتين خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات CES المقرر تنظيمه في يناير المقبل.