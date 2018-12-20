المصدر: الامارات اليوم

التحكّم في مكبّرات الصوت عبر «آي فون»

تتميز «مكبّرات الصوت» Home Pod بتقديمها صوتاً عالي الدقة، وإمكانية التحكم فيها من أي مكان، كما أنه يمكن للمستخدم التعامل معها باستخدام المساعد الشخصي «سيري»، أو التحكّم فيها عبر أجهزة «آي فون» أو «آي باد»، من خلال ما يلي: فعل «مركز التحكم» Control Center، وذلك بالتمرير للأسفل من أعلى الجانب الأيمن من الشاشة إذا كنت تستخدم هواتف «آي فون إكس» والهواتف الأكثر تقدماً منها، أو أجهزة «آي باد» العاملة بنظام التشغيل «آي أو إس 12». وإذا كنت تستخدم «آي فون 8 أو آي فون 8 بلس» والإصدارات الأقدم منها، أو أجهزة «آي باد» العاملة بـ«آي أو إس 11» وأنظمة التشغيل السابقة، مرّر إصبعك من أسفل الشاشة إلى أعلاها، ثم مرّر للأسفل حتى تصل إلى تبويب «مكبرات الصوت» وانقر فوقه، وعندها يمكنك التحكم من خلال جهازك في السماعة، سواء بتشغيل الموسيقى أو إيقافها والتحكم في مستوى الصوت، كما يمكنك التحكم في المحتوى الموجود على تطبيق الموسيقى مباشرة وتشغيله من خلال مكبر الصوت.

تفعيل «التمرير السلس» في «أوبرا»

يوجد ملمح التمرير السلس Smooth scrolling افتراضياً في نظام التشغيل «ويندوز»، وفي معظم البرمجيات كمجموعة «أوفيس» من شركة «مايكروسوفت»، وعبر بعض متصفحات الـ«ويب». ويساعد هذا الملمح المستخدم على التمرير لأعلى أو لأسفل في البرامج والتطبيقات وصفحات الـ«ويب» المختلفة بسلاسة. لكن متصفّحي «أوبرا» لا يتمتعون افتراضياً بالميزة نفسها، رغم أنها موجودة بالفعل. فإذا كنت من مستخدمي «أوبرا»، فإنه يمكنك تفعيل هذه الميزة باتباع التالي: افتح المتصفح وتوجه إلى شريط العناوين وأدخل عبارة: opera:/‏‏‏/‏‏‏flags لتنتقل إلى صفحة التعريفات السرية الخاصة بالمتصفح، وبعدها ستظهر صفحة «ويب» جديدة، مرر داخلها للأسفل حتى تصل إلى تبويب «التمرير السلس»، حيث يمكنك إجراء الأمر عن طريق الاستفادة من شريط البحث بنقر زري «Ctrl+ F»، ثم إدخال عبارة opera:/‏‏‏/‏‏‏flags إلى حقل البحث. وبمجرد الوصول إلى قسم «التمرير السلس»، انقر زر «التفعيل» Enable، ثم أعد تشغيل المتصفح.