المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إضافة لوح القراءة إلى بريد «جي ميل»

تحتوي معظم المنصات والتطبيقات التي تتعامل مع البريد الإلكتروني على جزء خاص بالقراءة. ويطلق على هذا الملمح اسم «لوح القراءة» reading pane، ويقدم للمستخدم الفرصة لمشاهدة رسائل البريد في نافذة صندوق البريد الوارد نفسها. ويمكنك تفعيل الميزة نفسها عبر صندوق البريد الوارد باتباع هذه الخطوات:

• توجه إلى منصة بريد «غوغل» على الويب عبر هذا الرابط:

https:/‏‏/‏‏goo.gl/‏‏D42j.

• سجل الدخول إلى حسابك، ثم توجه إلى أعلى الشاشة الرئيسة للبريد.

• انقر فوق رأس القائمة المنسدلة الموجودة بجانب أيقونة وضع القراءة الرأسي split pane mode، وتبدو في شكل مجموعة من الأسطر الأفقية المتوازية بجانب زر الترس.

• انقر داخل النافذة المنسدلة التي ظهرت أمامك فوق خيار: «الانقسام العمودي» Vertical split.

• سيظهر لوح القراءة على الفور في الجانب الأيمن من النافذة، وبمجرد اختيار أي من الرسائل في صندوق الوارد ستظهر في لوح القراءة.

• بإجراء التعديل السابق سيظهر صندوق البريد الوارد بشكل عمودي عبر أي متصفح، وعلى أي جهاز حاسب تستخدمه.