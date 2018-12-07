«توشيبا» تُطلق أقراصاً صلبة بسعة تصل إلى 4 تيرابايت

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

أعلنت شركة «توشيبا» اليابانية، أمس، عن إطلاق سلسلة الأقراص الصلبة Canvio HDD الجديدة بسعة تخزينية تصل إلى أربعة تيرابايت.

وأوضحت الشركة أن الأقراص الجديدة Premium وAdvance وBasics وReady توفر المزيد من السعة التخزينية بمقدار 33% مقارنة بالأقراص السابقة.

وأضافت «توشيبا» أن جميع الأقراص الصلبة الجديدة تدعم نظام تشغيل «مايكروسوفت ويندوز» وأجهزة «ماك»، وتتوافق مع منفذ USB 3.0 وUSB 2.0، إضافة إلى تزويدها بالعديد من التقنيات المتطورة، مثل تقنية Ramp Load لحماية الأقراص من التلف الذي يحدث بسبب الاهتزازات أو التوصيل والتشغيل، مشيرة إلى أن الأقراص الجديدة تتوافر بسعات تخزينية 500 غيغابايت وواحد تيرابايت واثنين وثلاثة وأربعة تيرابايت.

وبينت أن القرص Canvio Premium الفاخر يأتي بجسم مصنوع من الألمنيوم، مع محول منفذ USB من النوع A إلى USB من النوع C، لافتة إلى أن برنامج «توشيبا» Storage Security يعمل على تأمين المحتويات بواسطة كلمة مرور، فيما يساعد برنامج Storage Backup المستخدم على إجراء عمليات النسخ الاحتياطي بشكل تلقائي وبصورة منتظمة، وتتوافر هذه البرامج بشكل مجاني. وتتوافر الأقراص الصلبة الجديدة بأربعة ألوان لامعة، هي: الأسود والأبيض والأزرق والأحمر.