المصدر: الامارات اليوم

إيقاف ملمح الحس اللمسي في «ساعة أبل»

قدمت شركة «أبل» مع طرح ساعة Watch Series 4 ملمح استشعار بعض النبض عند استخدام التاج الرقمي في تمرير المحتوى، وأطلقت عليه اسم «الحس اللمسي» the Haptic Crown. ومن خلال تفعيل هذا الملمح يستشعر المستخدم بعض النقر بمجرد تدوير التاج الذي يصاحب التمرير داخل القوائم أو فتح تطبيق معين وما شابه. ورغم أهمية هذا الملمح، إلا أن البعض رأوا أنهم ليسوا في حاجة إليه، كما أن الكثير من المستخدمين لم يرتاحوا لملمس النقر. فإذا كنت من مستخدمي ساعة «أبل Watch Series 4»، فإنه يمكنك تعطيل الملمح الجديد باتباع الخطوات التالية: افتح تطبيق الساعة على الهاتف المقترن بها، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ساعة يد، ثم مرر للأسفل داخل التطبيق حتى تصل إلى تبويب «الأصوات واللمس» Sounds and Haptics، ومن ثم مرر مجدداً داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى خيار «تاج الحس اللمسي» Haptic.Crown وعندها حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليسار لليمين لإيقاف تشغيل هذا الملمح، واختفاء اللون الأخضر.