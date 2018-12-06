المصدر: الامارات اليوم

تفعيل «إمكانية الوصول» في «آي فون»

قد يحتاج مستخدم هاتف «آي فون» إلى الاستعانة بالميزات التي يقدمها ملمح «تسهيل الوصول» Accessibility، كاستخدام العدسة أو أدوات تصفية الألوان، وغيرها، فيضطر وقتها للدخول إلى تطبيق الإعدادات، ثم إلى قوائمه الفرعية للوصول إلى الميزة المرغوبة. لكن الأمر يصبح سهلاً بتفعيل ملمح Accessibility Shortcut، الذي يمكنه من الوصول للميزة المطلوبة بالنقر ثلاث مرات متتالية فوق الزر الجانبي للهاتف، فإذا رغبت في تفعيل هذه الميزة اتبع التالي: افتح تطبيق الإعدادات، ومرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى فئة «الإعدادات العامة» وانقر فوقها، ثم مرر حتى تصل إلى تبويب «تسهيل الوصول» وانقر فوقه، وعندها ابحث داخل النافذة الجديدة عن خيار «الرمز المختصر لملمح إمكانية الوصول» Accessibility Shortcut، لتظهر ثمانية أنواع من الميزات، وهنا انقر زر «الاستمرار» continue، وبعد ذلك انقر ثلاث نقرات فوق الزر الجانبي في الهاتف للوصول إلى قائمة تسهيل الوصول واختيار الملمح المرغوب.

تسجيل الملاحظات بالرسم عبر google keep

يساعد تطبيق google keep مستخدميه على تسجيل أفكارهم وملاحظاتهم بسرعة والوصول إليها من أي مكان، ورسم المخططات التي قد تطرأ على تفكيرهم فجأة. لذا تتعدد الأدوات التي يسمح بها في تحقيق هذا الغرض. ومن ذلك إمكانية تسجيل ملاحظة بالرسم التي يمكن تفعيلها باتباع ما يلي: سجل الدخول إلى حسابك في google keep عبر الـ«ويب»، ثم انتقل إلى المستطيل الأبيض الخاص بتدوين الملاحظات، وانقر فوق الأيقونة التي تظهر في شكل قلم صغير، لتظهر نافذة جديدة تضم مستطيلاً فارغاً ومجموعة من الأيقونات، وعندها انقر الأيقونات التي تظهر على شكل أقلام لتختار الخط الذي ترغب الرسم به، ونوع القلم، كما يمكنك من خلال الأيقونات تحديد لون الخط، وبعدها انقر الأيقونة الثانية جهة اليمين في الواجهة العربية للتطبيق لتستخدم الممحاة وتحذف ما قمت برسمه، ثم انقر الأيقونة التي تحمل شكل مربع صغير به مجموعة من الخطوط لتختار الخلفية التي تقوم بالرسم فوقها وتحديد الشكل، كالمربعات أو النقاط أو السطور.