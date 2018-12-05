«باناسونيك» تكشف عن قرص صلب خارجي بسعة تصل إلى واحد تيرابايت

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

كشفت شركة «باناسونيك» اليابانية، أمس، عن قرص صلب SSD خارجي بمنفذ Thunderbolt3، مشيرة إلى أنه سيتم طرح القرص الجديد في الأسواق العالمية خلال الشهر الجاري، إلا أنها لم تفصح بعد عن سعره.

وأوضحت الشركة أن القرص الصلب الجديد يوفر سعة تخزينية من 512 غيغابايت وحتى واحد تيرابايت، كما يمتاز بسرعة قراءة تصل إلى 1500 ميغابايت/‏‏‏‏الثانية، وسرعة كتابة تصل إلى 1000 ميغابايت/‏‏‏‏الثانية. وأضافت أنه يتم إمداد قرص الحالة الساكنة الجديد بالتيار الكهربائي عن طريق «كيبل» Thunderbolt، مشيرة إلى أن جسم القرص المصنوع من الألمنيوم يوفر حماية ضد السقوط من ارتفاع يصل إلى 76 سنتيمتراً.

وبينت «باناسونيك» أن القرص يضم وحدة تحكم Alpine Ridge Thunderbolt3 من شركة «إنتل»، بدلاً من Titan Ridge الأحدث، وهو يعني أن القرص الصلب الجديد يتوافق فقط مع الحواسيب المكتبية وأجهزة «ماك»، التي تشتمل على منفذ Thunderbolt3، في حين أن وحدة التحكم Titan Ridge تتوافق مع الإصدارات السابقة من منفذ USB C. وأشارت الشركة إلى أنه تمت تهيئة الذاكرة مع نظام الملفات exFAT بشكل مسبق.