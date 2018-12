المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحديد فترة راحة من متابعة «يوتيوب»

يتيح تطبيق «يوتيوب»، الخاص بهواتف «آي فون»، تحديد فترة راحة قبل استكمال مشاهدة الفيديوهات، وهو أمر مفيد للآباء الذين يعانون استغراق أطفالهم في المشاهدة دون توقف. لذلك، إذا كنت تستخدم «يوتيوب» عبر هواتف iPhone 7 Plus العاملة بنظام تشغيل iOS12.I، فإنه يمكنك تحديد فترة راحة من المشاهدة، من خلال فتح «يوتيوب» على الهاتف، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل مثلث يتجه رأسه جهة اليمين.

انقر فوق الدائرة الخضراء، التي تحتوي على حرف «M» أعلى الجانب الأيمن من الشاشة، ثم مرر داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى: «وقت المشاهدة» Time watched ثم انقر فوقه.

مرر مجدداً داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى خيار: «التذكير بأخذ استراحة» Remind me to take a break، ثم حرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليسار لليمين لتفعيله.

أخيراً، حدد وقت المشاهدة الذي ترغب في أن يبدأ التطبيق بتذكيرك بعد مروره، ثم انقر فوق زر «موافقة» ok.

إيقاف خفض إضاءة أجهزة MacBook

تتميز أجهزة MacBook ببطارية قوية تستمر ساعات طويلة، دون الاضطرار لإعادة شحنها. كما يتبع الجهاز إعدادات تحافظ على استخدامها لوقت أطول. ومن ذلك خفض إضاءة الشاشة عند الاستخدام في وضع التشغيل على البطارية. إلا أنه رغم أن هذا الإعداد يساعد في الحفاظ على شحن البطارية، فإن البعض لا يتمكن من قراءة الحروف في هذا الوضع. فإذا كنت من مستخدمي MacBook العاملة بنظام macOS High Sierra، فإنه يمكنك إيقاف خفض إضاءة الشاشة عند استخدام البطارية من خلال التوجه إلى قائمة dock، والنقر فوق: «تفضيلات النظام» System Preferences.

وبعدها انقر الإعداد الخاص بـ«حفظ الطاقة» Energy Saver، ثم انقر «تبويب البطارية» Battery.

وعندها ابحث داخل النافذة عن خيار: «خفض إضاءة الشاشة قليلاً أثناء تشغيل طاقة البطارية» Slightly dim the display while on battery power، وانقر داخل المربع المجاور للخيار السابق لإزالة علامة التأشير، ومن ثم التوقف عن تشغيل الخيار.