المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تسجيل رسالة فيديو بالرموز التعبيرية

سمح نظام التشغيل «آي أو إس 12» لمستخدمي هواتف «آي فون إكس» بإضافة الرموز التعبيرية إلى المحادثات وإلى مكالمات تطبيق FaceTime. كما سمح للمستخدم بإنشاء رموز تعبيرية ثلاثية الأبعاد تحاكي مظهره Memoji، ليرفقها برسائله ومحادثاته. وأتاح للمستخدم الاستفادة من ملمح تقليد هذه الرموز المتحركة لتعبيرات وجهه في إضفاء الواقعية على الرسالة، خصوصاً إذا كانت رسالة فيديو. فالرمز التعبيري يقوم وقتها بالحديث مستخدماً تعبيرات وجه المستخدم وصوت الشخصية التي اختارها. فإذا رغبت في تسجيل رسالة فيديو مرفق بها الرموز التعبيرية Memoji أو Animoji اتبع ما يلي: افتح تطبيق الرسائل في الهاتف، ثم افتح إحدى المحادثات وانقر فوق الأيقونة الخاصة بالرموز التعبيرية ثلاثية الأبعاد Animoji icon وتبدو في شكل قرد صغير، ومن ثم اختر الرمز التعبيري المتحرك Animoji، أو الرمز الذي يحاكي مظهرك Memoji إن كان سبق لك إنشاؤه، وعندها انقر زر التسجيل، وابدأ التسجيل، وبعد ذلك انقر أيقونة السهم الذي يشير إلى أعلى لإرسال الرسالة.