«بيزنس إنسايدر» تحدد أفضل صفقات نهاية العام لشراء الحاسبات والهواتف

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

مع اقتراب العام الجاري من نهايته، والإعلان عن منتجات إلكترونية جديدة خلال العام المقبل، أعدت مؤسسة «بيزنس إنسايدر» قائمة لأفضل صفقات نهاية العام للمستخدمين، تتضمن 20 جهازاً محمولاً، تشمل 10 حاسبات محمولة و10 هواتف ذكية كأفضل باقة تجمع بين السعر والكفاءة.

وأوضحت «بيزنس إنسايدر» أن الحاسبات المحمولة، تصدرها «سامسونغ نوت بوك 7 سبين»، و«لينوفو إيديال باد 330»، فيما تصدر الهواتف «وان بلس 6»، و«سامسونغ غالاكسي نوت 9»، و«إل جي 7 جي ثينك».

وفي ما يتعلق بالحاسبات المحمولة تضمنت الأجهزة العاملة بالجيل الثامن من معالجات «إنتل»، وما يناظرها من معالجات «إيه إم دي»، وذلك لوجود اختلاف رئيس كبير بين الجيلين الثامن والسابع من حيث الكفاءة، حيث تأتي معالجات الجيل الثامن مع عدد أكبر من المحاور الداخلية، وبالتالي أداء أفضل لا يمكن تجاهله عند تقييم أفضل صفقة شراء للمستهلكين، حتي وإن كان السعر مرتفعاً بصورة طفيفة عن أسعار معالجات الجيل السابع.

وجاءت قائمة أفضل صفقات الحاسبات المحمولة كما يلي:

«سامسونغ نوت بوك 7»

يبلغ متوسط السعر الذي يعرض به حاسب «سامسونغ نوت بوك 7» 600 دولار، وهو مزود بشاشة «إف اتش دي»، قياس 12 بوصة، مع معالج «كور آي 5» من الجيل الثامن، وذاكرة إلكترونية سعة ثمانية غيغابايت، إضافة إلى وحدة تخزين إلكترونية من فئة «إس إس دي» سعة 256 غيغابيت.

«لينوفو إيديال باد 330»

يباع حاسب «لينوفو إيديال باد 330» بسعر يصل إلى 480 دولاراً في المتوسط، ومزود بشاشة «إف إتش دي» قياس 15 بوصة. ويأتي بمعالج «إيه إم دي رايزون 2500 يو»، وذاكرة إلكترونية سعة ثمانية غيغابايت مع حدة تخزين «إس إس دي» بسعة 256 غيغابايت.

«ديل إنسبيريشن 14-7000»

يبلغ متوسط سعر حاسب «ديل إنسبيريشن 14-7000» 650 دولاراً، ومزود بشاشة «إف إتش دي» قياس 14 بوصة، ومعالج «كور آي 5» من الجيل الثامن، وذاكرة إلكترونية سعة ثمانية غيغابايت، ووحدة تخزين من فئة «إس إس دي» سعة 256 غيغابايت.

«إتش بي سبيكتر إكس 360»

حاسب «إتش بي سبيكتر إكس 360» معروض بسعر يصل إلى 1070 دولاراً في المتوسط، ويعمل بشاشة «إف إتش دي» قياس 13 بوصة، ومعالج «كور آي 7» من الجيل الثامن، مع ذاكرة إلكترونية 16 غيغابايت، ووحدة تخزين سعة 256 غيغابايت.

«إتش بي إنفي إكس 360-13 تي»

يدور سعر جهاز «إتش بي إنفي إكس 360-13 تي» حول 920 دولاراً، ويأتي بشاشة «إف إتش دي» قياس 15 بوصة، مع شريحة معالج «كور آي 7» من الجيل الثامن، وذاكرة إلكترونية سعة 16 غيغابايت، إلى جانب وحدة تخزين «إس إس دي» 256 غيغابايت.

«إتش بي إنفي 17 تي»

يبلغ متوسط سعر حاسب «إتش بي إنفي 17 تي» 950 دولاراً، ومزود بشاشة «إف إتش دي» قياس 17 بوصة، مع معالج «كور آي 7» من الجيل الثامن، وذاكرة إلكترونية سعة 16 غيغابايت، ووحدة تخزين «إس إس دي» سعة 512 غيغابايت.

«هواوي ميت بوك إكس برو»

يصل سعر حاسب «هواوي ميت بوك إكس برو» إلى 1350 دولاراً في المتوسط، ويعمل بشاشة من تصنيع «شارب» قياس 14 بوصة، ومزود بمعالج «كور آي 7» من الجيل الثامن، وذاكرة إلكترونية سعة 16 غيغابايت، ووحدة تخزين «إس إس دي» سعة 512 غيغابايت.

«آيسر إسباير 5»

يباع حاسب «آيسر إسباير 5» بسعر يصل إلى 630 دولاراً، ويأتي بشاش «إف إتش دي» قياس 15 بوصة، ومعالج «كور آي 7» من الجيل الثامن، مع ذاكرة إلكترونية سعة ثمانية غيغابايت، ووحدة تخزين «إس إس دي» سعة 256 غيغابايت.

- «ديل إكس بي إس 13»

يبلغ سعر حاسب «ديل إكس بي إس 13» 1200 دولار، ومزود بشاشة «إف إتش دي» قياس 13 بوصة، ومعالج «كور آي 7» من الجيل الثامن، وذاكرة وصول عشوائي سعة ثمانية غيغابايت، ووحدة تخزين 256 غيغابايت.

«ديل إكس بي إس 15»

معروض بنحو 1400 دولار، ومزود بشاشة قياس 15 بوصة طراز «إف إتش دي»، ويعمل بمعالج «كور آي 7» من الجيل الثامن، وبطاقة شاشة «جي تي إكس 1050 تي إي» وذاكرة إلكترونية 16 غيغابايت، ووحدة تخزين «إس إس دي» سعة 512 غيغابايت.

قائمة أفضل الهواتف

بالنسبة لقائمة أفضل صفقات الهواتف المحمولة، أكدت «بيزنس إنسايدر» أن الفجوة في الجودة بين أغلى الهواتف الذكية التي يمكنك شراؤها، وأقلها كلفة، تتقلص مع الوقت، بحيث أصبح بالإمكان شراء هواتف عالية الجودة بسعر أقل، وبالتالي فإن منتجات الشركات الكبرى لم تعد تلقائياً هي الأفضل، ولذلك جاءت القائمة كالتالي:

«وان بلس 6»

يبلغ سعر هاتف «وان بلس 6» 530 دولاراً، ويوفر أفضل مميزات موجودة بأغلى الهواتف الأخرى، باستثناء الشحن اللاسلكي وبعض وظائف الكاميرا.

«سامسونغ غالاكسي نوت 9»

يصل سعر «سامسونغ غالاكسي نوت 9» إلى نحو 1000 دولار، ويأتي بشاشة قياس 6.4 بوصات، مع بطارية ضخمة وكاميرا رائعة، وماسح ضوئي وتعرّف إلى الوجه، وبإمكانه تخزين 128 غيغابايت.

«غالاكسي إس 9»

يباع هاتف «غالاكسي إس 9» بسعر 720 دولاراً، ومزود بجهاز مراقبة ضربات القلب، إضافة إلى ماسح ضوئي لبصمات الأصابع وشحن لاسلكي سريع.

«إل جي جي 7 ثينك»

طرح هاتف «إل جي جي 7 ثينك» في الأسواق بسعر 750 دولاراً، حيث يأتي بشاشة قياس 6.1 بوصات، ويتميز بصوت عالي الجودة، وكاميرا واسعة العدسة للغاية، فضلاً عن إمكانية شحنه لاسلكياً ومقاومته للماء.

«موتو جي 6»

يعد هاتف «موتو جي 6» أرخص هاتف في القائمة، إذ يبدأ سعره من 250 دولاراً، ومزود بشاشة قياس 5.7 بوصات، وبطارية طويلة العمر.

«هواتف آي فون إكس»

وتضم ثلاثة طرز، هي: «آي فون إكس إس» و«ماكس إكس إس» و«إكس آر»، وجميعها يتميز بشاشة تعمل من الحافة إلى الحافة، ومزودة بمعرفات للوجه وكاميرات عالية الإمكانات، ويراوح قياس شاشاتها بين 5.8 و6.5 بوصات وأسعارها تدور حول 1000 دولار.

«غوغل بيكسل»

يعتبر طرازا «غوغل بيكسل 3 إكس إل» و«بيكسل 3» من «غوغل» أفضل هواتف «أندرويد» يمكن شراؤهما، كونهما يعملان بنظام «أندرويد باي»، ويضمّان أفضل كاميرات الهواتف الذكية على الإطلاق.