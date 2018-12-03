«أسروك» تطلق حاسباً مكتبياً جديداً

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

أعلنت شركة «أسروك» التايوانية، أمس، عن إطلاق الحاسوب المكتبي DeskMini GTX Z390، المدمج بمعالج «إنتل» قوي وبطاقة الرسوميات 1080 GTX.

وذكرت الشركة أن الحاسوب الجديد يأتي بلوحة رئيسة Micro STX مع إمكانية تركيب معالجات «إنتل» من الجيلين الثامن والتاسع، مشيرة إلى أن الجهاز يتضمن اثنتين من الفتحات لتركيب ذاكرة وصول عشوائي سعة 32 غيغابايت، مع إمكانية تركيب بطاقة رسوميات 1080 GTX و 1060 GTX، إضافة إلى نقل إشارات الصورة عن طريق منفذ HDMI وmini-DisplayPort وDisplayPort.

وأضافت أنه يمكن للمستخدم توصيل الأقراص الصلبة الخارجية عن طريق منفذ 3.1 USB من النوع (C)، وثلاثة منافذ 3.1 USB من الجيل الثاني، فضلاً عن ثلاثة مواضع تركيب 2.M أخرى لتركيب أقراص الحالة الساكنة SSD ومنفذ SATA.