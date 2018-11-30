«إن إي سي» اليابانية تُطلق شاشة جديدة بدقة 4K

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

أعلنت شركة «إن إي سي» NEC عن إطلاق شاشتها EA271U الجديدة قياس 27 بوصة، وبدقة 4K (3840 x 2160 بيكسل).

وأوضحت الشركة اليابانية أن الشاشة الجديدة التي يبلغ سعرها نحو 850 دولاراً، تمتاز بإطار نحيف للغاية، لكي يتم دمجها بسهولة في الأنظمة متعددة الشاشات.

وأضافت أن باقة تجهيزات الشاشة الجديدة تشتمل على منفذ DisplayPort و HDMI و USB من النوع (C)، وبالتالي فإنه يمكن توصيل الشاشة بأجهزة الـ«لاب توب»، وتوفير طاقة تصل إلى 60 واط بواسطة «كيبل» واحد، كما يوجد بالشاشة أيضاً منفذ USB 3.1.

وبينت الشركة أن شاشتها الجديدة تغطي نطاق ألوان sRGB وAdobeRGB بما يصل إلى 81.6%، وتبلغ نسبة التباين 1300:1، مع درجة سطوع 350 قنديلة/‏‏م2، لافتة إلى أنه بفضل مستشعر الإضاءة المحيطة المدمج في الشاشة فإنه يمكن مواءمة شدة الإضاءة تلقائياً.