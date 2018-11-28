المصدر: دبي - الإمارات اليوم

إيقاف الأجهزة المجهولة المتصلة بـ «أوت لوك»

عندما تضيف حساب برنامج «أوت لوك» للهاتف، لمراجعة رسائل البريد الإلكتروني التي تصل إليك، تتم عملية مزامنة تلقائية بين منصة «أوت لوك» والهاتف. لكن أحياناً يقلق المستخدم من وصول أجهزة أخرى إلى بريده وإجراء عملية مزامنة معه. وهذا الأمر غير متاح من خلال الهاتف، وإنما من خلال موقع منصة «أوت لوك» على الويب، فإذا رغبت في مراجعة الأجهزة المتصلة بحسابك، يمكنك اتباع هذه الخطوات:

- سجل الدخول إلى حسابك علي منصة «أوت لوك» عبر هذا الرابط:

www.outlook.com

- توجه إلى أعلى يمين الشاشة ثم انقر فوق أيقونة الترس الأبيض الصغير.

- ستظهر أمامك نافذة جديدة، وانقر فوق View all Outlook settings.

- مرر داخل القائمة ثم انقر فوق General.

- انقر فوق Mobile devices.

- ستظهر أمامك نافذة جديدة تضم الأجهزة المتصلة بحسابك، مرر فأرة الحاسب فوق الجهاز الذي ترغب في إيقاف مزامنة البريد معه، ثم انقر فوق أيقونة سلة المهملات في الصف نفسه.

- انقر save في أعلى يمين الشاشة.