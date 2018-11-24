«زوهو» تعزّز الذكاء الاصطناعي في منصة «سي آر إم بلاس»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

طرحت شركة «زوهو» (Zoho) المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات، ومقرها دبي، الجيل المقبل من برنامج إدارة علاقات المتعاملين «زوهو سي آر إم بلاس» Zoho CRM Plus الذي يمكّن أقسام المبيعات والتسويق وخدمة المتعاملين، من العمل بشكل موحّد.

وبفضل البرنامج، يستطيع المتعاملون تكوين رؤية واضحة وكاملة حول ما يجري في مختلف أقسام الشركة، عوضاً عن امتلاكهم رؤية مجزّأة. وتساعد منصة «زوهو سي آر إم بلاس»، الشركات على تقديم تجارب متعاملين متفوقة، عبر السماح للمستخدمين بالتعمّق في فهم متطلبات المتعاملين، وإسعادهم عبر مختلف القنوات.

وقال المؤسس المشارك والشريك في «سي آر إم إيسينشالز»، برينت ليري، إن الشركات في الإمارات تدرك أهمية الذكاء الاصطناعي في تأسيس تجارب إيجابية للمتعاملين. وتحوّل التركيز الآن نحو توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في منصة متكاملة.