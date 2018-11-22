محول WLAN يساعد على تسريع اتصال الإنترنت

المصدر: هانوفر - د.ب.أ

أفادت مجلة «c’t» الألمانية بأنه يمكن الاستعانة بمحول شبكة WLAN اللاسلكية (USB WLAN Adapter)، لتسريع اتصال الإنترنت بأجهزة الحاسوب المحمولة (لاب توب) القديمة، لكن يجب أن يشتمل المحول اللاسلكي على اثنين من الهوائيات، وإلا فإنه يتعين على المستخدم أن يضع في اعتباره انخفاض معدل نقل البيانات بدرجة ملحوظة، بالإضافة إلى تباطؤ الأجهزة الأخرى.

وأوضحت المجلة أنه عند استعمال هوائي واحد مع معيار 802.11ac (واي فاي 5) للشبكة اللاسلكية، فإن معدل نقل البيانات يبلغ 433 ميغابت/‏الثانية كحد أقصى، لكن حسب مستوى الاستخدام يوفر مثل هذا المحول معدل نقل بيانات يبلغ 200 ميغابت/‏الثانية في أحسن الأحوال تبعاً لبروتوكول الإنترنت، بشرط أن يكون قريباً من «راوتر» شبكة WLAN اللاسلكية.