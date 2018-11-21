«إبسون» تكشف عن ماسحتين ضوئيتين محمولتين

المصدر: طوكيو ـ د.ب.أ

كشفت شركة «إبسون» اليابانية عن اثنتين من الماسحات الضوئية المحمولة الجديدة، التي تتيح إمكانية إدارة المستندات بطريقة سهلة وفعالة أثناء التنقل، أو في بيئات العمل ذات المساحات الصغيرة.

وأوضحت الشركة أن الماسحتين الضوئيتين المحمولتين «DS-70» و«DS-80W» مثاليتان للأشخاص الذين يبحثون عن حل للمسح الضوئي أثناء التنقل، بفضل خيار حلول المسح الضوئي السلكي واللاسلكي معاً. كما تمتاز السلسلة الجديدة بخفة الوزن من دون التأثير في تعدد الاستخدامات الضرورية لاحتياجات الشركات.

ويحتاج المستخدمون، في أغلب الأحيان، إلى إجراء مسح ضوئي لمستندات مختلفة من حيث سُمكها، وبالتالي فإن هذه الماسحات الضوئية الجديدة تسمح بإجراء مسح ضوئي لورق يراوح سُمكه بين 35 و270 غراماً لكل سنتيمتر مربع، وهو نوع من الوسائط التي تحتاج عادة إلى حل تقليدي يتمثل في ماسحة ضوئية ذات سطح زجاجي مسطح.

ويتميز الطراز الأعلى DS-80W بتقنية Wi-Fi المدمجة، وبطارية مع لوحة LCD، ما يوفر سهولة تنقل حقيقية لإجراء مسح ضوئي من أي مكان بسرعات تصل إلى أربع ثوانٍ في الصفحة فقط. وعندما يكون هذا الجهاز مشحوناً بشكل كامل، فإنه يمكن للمستخدم إجراء مسح ضوئي لما يصل إلى 300 صفحة من دون الحاجة إلى مصدر طاقة.

وتتضمن البرامج التي يتم توفيرها مع موديلات DS: برنامج Document Capture Pro 2 وEpson Scan 2.0 ودعم برنامج تشغيل TWAIN، ما يسهل المسح الضوئي للمعلومات وحفظها ومشاركتها. ويمكن للمستخدم حفظ الملفات وإرسالها بتنسيقات شائعة، مثل PDF، وjpeg، وtiff وغيرها.