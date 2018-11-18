الاتحاد الدولي للاتصالات يتوقع دوراً محورياً للجيل الخامس في الاقتصاد الرقمي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

اختتمت في دبي، أمس، فعاليات الدورة الـ20 من «مؤتمر المندوبين المفوضين 2018»، الهيئة العليا للاتحاد الدولي للاتصالات.

وخرج المؤتمر بقرارات مهمة، ترمي إلى وضع خارطة طريق ورسم مستقبل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في العالم، وذلك بعد أن شكل المؤتمر منصة استقطبت 180 دولة و2300 شخصية قيادية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ناقشوا 274 ورقة عمل. وتوقع المشاركون أن تلعب شبكات الجيل الخامس دوراً محورياً في الاقتصاد الرقمي.

وأشار بيان، صدر عن المؤتمر أمس، إلى قرارات مهمة، منها: توفير بيئة مواتية للابتكار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تتولاها الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الاستثمار في «إنترنت الأشياء» والمدن والمجتمعات الذكية المستدامة، فضلاً عن مواصلة العمل على نشر الشبكات المستقبلية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول النامية.

وتوقع الاتحاد الدولي للاتصالات أن تلعب الشبكات المستقبلية، مثل شبكات الجيل الخامس، دوراً محورياً في الاقتصاد الرقمي، إذ ستدعم هذه الشبكات التطبيقات المتنوعة، مثل المنازل الذكية، والمدن الذكية والفيديو الثلاثي الأبعاد، وتطبيقات الأعمال، والجراحة الطبية التي يتم التحكم فيها عن بُعْد، والواقع الافتراضي، والسيارات الذاتية القيادة.

وقررت الدول الأعضاء التعاون - في ما بينها - على نشر أطر منهجية لإصدار البيانات والإحصاءات، بهدف حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، وتعزيز دور الاتحاد في بناء أرضية للثقة في استخدام تكنولوجيا المعلومات، نتيجة ازدياد عدد وشدة التهديدات السيبرانية.