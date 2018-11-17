المصدر: الامارات اليوم

تحديد الموقع في «أندرويد مارشميلو»

يمكن للهواتف العاملة بنظام التشغيل «أندرويد مارشميلو» Android Marshmallow استخدام طرق مختلفة في تحديد الموقع، وإذا شعرت بأن هاتفك يخطئ أحياناً في تحديد موقعك، فإنه يمكنك استخدام تركيبات أخرى لتحدد موقعك بدقة أكبر، وذلك باتباع هذه الخطوات:

■توجه إلى التطبيقات ثم اختر تطبيق الإعدادات.

■مرر للأسفل داخل قائمة الإعدادات حتى تصل إلى Privacy & safety ثم انقر فوقه.

■انقر بعد ذلك فوق Location.

■توجه إلى Locating method ثم انقر فوقه.

■ستظهر أمامك نافذة جديدة، انقر داخل الدائرة الصغيرة المجاورة للخيار الأول في القائمة لتحصل على أعلى دقة ممكنة في تحديد موقعك.

■انقر داخل الدائرة المجاورة للخيار الثاني لتحدد موقعك باستخدام شبكات الواي فاي وشبكة الهاتف.

■انقر داخل الدائرة الصغيرة المجاورة للخيار الأول، ليقوم الهاتف بتحديد موقعك عن طريق نظام تحديد المواقع فقط.