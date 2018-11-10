المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

فك الارتباط مع حساب «سبوتيفاي»

تعتبر خدمة «سبوتيفاي» واحدة من أشهر خدمات بث الموسيقى في العالم، إذ تضم مكتبتها ملايين التسجيلات الصوتية، وتسمح للمستخدم بالاستفادة من المحتوى الموسيقي الموجود على الكمبيوتر الخاص به عبر الهاتف. كما تتيح له ربط حسابه بثلاثة أجهزة من دون اتصال بـ«الويب». لكن يغير المستخدم أحياناً أحد أجهزته أو حتى يفقده، فيرغب في فك ارتباط هذا الجهاز بحسابه على تطبيق «سبوتيفاي» لمنع الآخرين من الدخول إليه. وهذا يتم من خلال خطوات بسيطة تبدأ بفتح المتصفح على الكمبيوتر، ثم التوجه إلى موقع خدمة «سبوتيفاي» على الويب:

www.spotify.comسجل بعد ذلك الدخول إلى حسابك، وانتقل إلى أعلى الصفحة، وانقر فوق تبويب «الأجهزة غير المتصلة بالويب» Offline devices.

ستنتقل إلى صفحة جديدة تضم قائمة بكل أجهزتك غير المتصلة بالإنترنت، وهنا ابحث داخلها عن الجهاز الذي ترغب في فصله عن حسابك، وانقر فوق خيار: «إزالة» Remove الموجود على يمين الجهاز.