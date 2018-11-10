آلية لدمج فيديو «يوتيوب» في مستندات «وورد»

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

أوردت مجلة «بي سي مجازين» الألمانية، أنه يمكن دمج مقاطع الفيديو من منصة «يوتيوب» لمحتوى الفيديو في مستندات Word مباشرة، ولا يتم إظهارها كرابط إنترنت.

وأوضحت المجلة أنه يمكن للمستخدم بدءاً من الإصدار رقم Word 2013النقر على زر «إدراج» Insert، ثم تحديد البند Online Video كعنصر قابل للنقر عليه في المستند.

وبهذه الطريقة يمكن للمستخدم البحث عن مقاطع الفيديو المناسبة.

وبحسب المجلة، فإن وظيفة دمج فيديو «يوتيوب» في مستندات Word تعمل مع الملفات ذات الامتداد «.docx»، ولفتت إلى أنه في حال حفظ المستخدم الملف بصيغة «.doc» القديمة، فإن زر التشغيل سيظهر باللون الرمادي.