المصدر: الامارات اليوم

تشارك الملف الشخصي في «سبوتيفاي»

يعتبر تطبيق «سبوتيفاي» للموسيقى من أشهر تطبيقات البث الموسيقي في العالم، إذ يضم ملايين التسجيلات الصوتية. ويستطيع المستخدم من خلال التطبيق تحميل كل المواد الصوتية من حاسبه إلى التطبيق للاستماع إليها من أي مكان.

كما يمكن للمستخدمين تشارك ملفاتهم الشخصية، والاستماع إلى ما راق لأصدقائهم. فإذا كنت من مستخدمي تطبيق «سبوتيفاي»، يمكنك ببساطة تشارك ملفك الشخصي مع الأصدقاء باستخدام الحاسب باتباع الخطوات التالية: توجه إلى موقع «سبوتيفاي» على الـ«ويب» www.spotify.com، وانقر فوق قائمة التحكم الموجودة في أعلى الجانب الأيمن من الشاشة، ثم انقر خيارlog in لتسجيل الدخول، وبعدها اضغط فوق أيقونة ملفك الشخصي في أعلى الجانب الأيمن من نافذة التطبيق، ثم انقر فوق الأيقونة التي تبدو في شكل دائرة تضم ثلاث نقاط أفقية متجاورة، وعندها مرر فأرة الحاسب فوق خيار «المشاركة» share، وانقر فوق الوسيط الذي ترغب في تشارك الملف من خلاله.

استبدال الخلفيات الشفافة بخلفيات الصور

تتعدد برامج وتطبيقات تحرير الصور، وتتنوع الأوامر والأدوات فيها بشكل كبير، غير أن بعض المستخدمين لا يحتاجون إلى كل هذا العدد من الأدوات، وإنما فقط إلى بعض الأوامر البسيطة التي يمكنها أن تفي باحتياجاتهم، لذا يلجأون غالباً إلى استخدام برنامج Microsoft paint لاحتوائه على الأدوات الأساسية، فإذا كنت من مستخدمي هذا البرنامج، ورغبت في استبدال الخلفية الشفافة بخلفية أية صورة موجودة لديك، اتبع ما يلي: افتح البرنامج، وانسخ الصورة التي ترغب في تغيير خلفيتها، ثم ألصقها بالبرنامج، أو اختر صورة من خلال النقر فوق قائمة «ملف» file ثم انقر خيار «فتح» open، وبعد ذلك توجه إلى شريط القوائم في أعلى الشاشة ثم انقر قائمة «التحديد» select، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة التي ستظهر حتى تصل إلى خيار Transparent Selection وانقر فوقه، وعندها انقر خيار «اختيار النموذج الحر»Free Form Selection من القائمة نفسها، ثم حدد الخط الخارجي للمنطقة التي ترغب فيها بعناية، وقم بالقص أو النسخ بحسب رغبتك.