المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تغيير القارئ الافتراضي لملفات «بي دي إف»

يجعل نظام التشغيل «ويندوز 10» متصفح «مايكروسوفت إيدج» المتصفح الافتراضي للـ«ويب»، بل ويجعله أيضاً القارئ الافتراضي للملفات بتنسيق «بي دي إف» pdf، لكنه مع ذلك يسمح لمستخدميه بتغيير هذا القارئ الافتراضي. فإذا رغبت في إحلال قارئ pdf مختلف محل «إيدج»، اتبع الخطوات التالية: انقر فوق قائمة «ابدأ» start، ومنها انقر تطبيق «الإعدادات» settings، ثم توجه إلى تبويب «التطبيقات» Apps، ومنه انتقل إلى قسم «التطبيقات الافتراضية» Default apps، وبعدها مرر للأسفل وانقر خيار «اختر التطبيقات الافتراضية حسب نوع الملف» Choose default Apps by file type، ومن ثم مرر للأسفل داخل الجانب الأيسر من الصفحة، وابحث عن نوع الملفات بتنسيق «بي دي إف» PDF، وبعد ذلك انقر فوق العارض الافتراضي للملفات بتنسيق pdf، وهو تطبيق Microsoft Edge، وبمجرد ظهور النافذة المنبثقة الخاصة بـ«اختيار تطبيق» Choose an app، اختر التطبيق الذي ترغب في أن يكون التطبيق الافتراضي الذي يمكنك مطالعة ملفات pdf من خلاله.