المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

حذف صور iMessage دفعة واحدة

يعتبر التخلص من الوسائط غير الضرورية أمراً مهماً لمنع تطبيق الرسائل في أجهزة «آي أو إس» من اقتطاع مساحة كبيرة من مساحة التخزين على الهاتف. غير أن نظام التشغيل «آي أو إس 11»، والإصدارات التالية أتاح التخلص من عدد كبير من هذه الوسائط في مرة واحدة. فإذا كنت رغبت في التخلص من أكثر من صورة دفعة واحدة عبر تطبيق iMessage، اتبع ما يلي: توجه إلى تطبيق «الإعدادات» وانقر فوقه، ثم انتقل إلى فئة «الإعدادات العامة» General، وانقر فوق قسم «التخزين عبر الهاتف» iPhone Storage، ومن ثم مرر للأسفل داخل النافذة الجديدة حتى تصل إلى تطبيق الرسائل وانقر فوقه، لتظهر نافذة جديدة، وستجد تحت قسم المستندات والبيانات فيها أنواع المحتوى التي ترغب في التخلص منها، وهنا انقر فوق فئة «الصور» PHOTOS، ثم توجه إلى أعلى النافذة الجديدة وانقر خيار «التحرير» EDIT، وعندها حدد الصور التي ترغب في إلغائها، ثم انقر أيقونة سلة المهملات في أعلى الجانب الأيمن من الشاشة.

استخدام Scheduled في جدولة الرسائل

يلجأ الكثير من المستخدمين إلى تطبيقات جدولة الرسائل التي ترسل التهاني في المواعيد التي يحددها المستخدم سلفاً، حيث لا تتوافر هذه الملامح غالباً ضمن مزايا نظم تشغيل الهواتف. ومن أشهر التطبيقات في هذا الصدد تطبيق Scheduled، غير أن بعض المستخدمين يشكون بعض المشكلات في أداء التطبيق. فإذا كنت من مستخدمي التطبيق، إليك النصائح التالية التي تمكنك من التمييز بين المشكلات والإمكانات المتاحة للتشغيل: لا تدعم النسخة المجانية من التطبيق الإرسال التلقائي للرسائل المجدولة، لذا قم بالأمر يدوياً. راجع إصدار نظام التشغيل الخاص بهاتفك، حيث إن التطبيق لا يعمل إلا مع نظام التشغيل «آي أو إس 10.3» والإصدارات التالية. اعرف أن النسخة المدفوعة من التطبيق لن تسمح إلا بالإرسال التلقائي لخمس رسائل مجدولة شهرياً، أما بقية الرسائل فستذكرك بإرسالها في موعدها. تذكر أن التطبيق يدعم جدولة الرسائل عبر «فيس بوك» و«مسنجر» و«واتس أب» و«لاين» و«تويتر» و«تيليغرام» و«سلاك» و«ويتشات» و«لينكدإن» فقط.