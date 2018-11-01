«أبل ووتش 4» تُتيح وظيفة التعرف إلى السقوط

المصدر: كوبرتينو - د.ب.أ

كشفت شركة «أبل»، أمس، عن وظيفة جديدة في ساعتها الذكية «ووتش Series 4» تساعد كبار السن في حالة السقوط على الأرض.

وبينت الشركة الأميركية أنه إذا تعرفت الساعة الى سقوط المستخدم على الأرض، فإنها تستجيب لذلك من خلال إطلاق تنبيه مع إمكانات عدة للاختيار على الشاشة. وأضافت أنه من ضمن هذه الاختيارات إمكانية إجراء مكالمة طوارئ أو إيقاف التنبيه، كما يمكن للمستخدم الإشارة إلى أنه لم يسقط على الأرض، وإذا لم ترصد الساعة أي حركة بالمستخدم بعد السقوط على الأرض، فإنها تقوم بإنشاء مكالمة طوارئ تلقائياً بعد مرور 15 ثانية، كما يتم إبلاغ جهات اتصال الطوارئ المخزنة في الساعة.

وإضافة إلى ذلك، تقوم «ساعة أبل» الذكية بتسجيل حالات السقوط في تطبيق Health وأرشفتها، كما يمكن للمستخدم إيقاف وظيفة التعرف الى السقوط على الأرض بتطبيق «أبل Watch» على هاتف «آي فون».