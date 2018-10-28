إطلاق خدمة «مانداتم تريدر» للتداول عبر الإنترنت في 2019

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تعتزم شركة «مانداتم لايف»، الفنلندية المتخصصة في تقديم الخدمات المالية، إطلاق خدمة تداول جديدة عبر الإنترنت، التي تستند إلى تقنيات التداول والاستثمار من مجموعة «ساكسو بنك»، وذلك خلال النصف الأول من عام 2019.

وأكدت الشركة في بيان أمس، إلى أن إطلاق هذه الخدمة يسهم في توفير مجالات استثمارية واسعة للمستثمرين في أسواق الأسهم الفنلندية، فضلاً عن تقديم مجموعة من الأدوات والخدمات إلى المتداولين الفاعلين في القطاع.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «مانداتم لايف»، بيتري نيميسفيرتا: «تنطوي السوق الفنلندية من وجهة نظرنا على إمكانات هائلة لكونها تعد متأخرة بعض الشيء عن بقية دول شمال أوروبا في ما يتعلق بقطاع الاستثمارات. ويوفر الطابع العالمي الذي تتسم به خدمة (مانداتم تريدر) بدائل جديدة تتيح للمستثمرين الفنلنديين تحقيق التنوّع في محافظهم الاستثمارية».

وتستند خدمة «مانداتم تريدر» في مضمونها إلى مجموعة من أحدث تقنيات «ساكسو بنك»، الذي يقدم تكنولوجيا الخدمات المالية (FinTech) في فنلندا.