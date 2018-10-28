المصدر: الامارات اليوم

حساب عدد الحروف في «وورد 2013»

إذا كنت من مستخدمي برنامج «مايكروسوفت وورد 2013» MICROSOFT WORD 2013 فإنه يمكنك حساب عدد الحروف الواردة في كل مستند بشكل سريع، سواء كان ذلك بالمسافات المتضمنة بين الكلمات، أو حساب عدد الحروف من دونها. ويتم ذلك من خلال فتح مستند «وورد» WORD الذي ترغب في التعرف إلى عدد حروفه، ثم توجه إلى شريط القوائم أعلى النافذة، وانقر فوق قائمة «المراجعة» Review.

انتقل بعد ذلك إلى قسم «التأكد» Proofing داخل القائمة الفرعية التي ظهرت أمامك في أعلى النافذة جهة اليسار، ثم انقر داخل القسم فوق زر: «حساب عدد الكلمات» Word Coun، وبموجب ذلك ستظهر أمامك نافذة جديدة تضم معلومات قيمة، مثل عدد الصفحات، وعدد الكلمات، والحروف والسطور.

يمكنك أيضاً التعرف إلى عدد الحروف بطريقة سريعة بالنقر فوق تبويب عدد الكلمات في نهاية الجانب الأيسر من النافذة، لتظهر أمامك نافذة تضم مجموعة أخرى من المعلومات.