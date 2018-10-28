«مانيج إنجن» تطلق حلول «المكتب المركزي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «مانيج إنجن»، الشركة المختصة بإدارة تقنية المعلومات، عن إطلاق مزايا المساعد الشخصي والتطويق الجغرافي الافتراضي في حلول «المكتب المركزي»Desktop Central، وهي حلولها الموحدة لأمن وإدارة النقاط النهائية. وتتوافر أحدث إصدارات حلول Desktop Central بشكل فوري وتتيح لكل فرق تقنية المعلومات إدارة النقاط النهائية عبر الأوامر الصوتية من التطبيق الخاص بالأجهزة المحمولة، ويتضمن الإصدار ميزة التطويق الجغرافي التي تقوم بإغلاق فجوات الأمن المعلوماتي عبر فرض سياسات تقنية المعلومات المرتبطة بالموقع في الأجهزة المحمولة. وتستخدم «مانيج إنجن» تقنيات الذكاء الاصطناعي في المساعد الافتراضي الجديد، الذي يمكن فرق تقنية المعلومات من إجراء عمليات معقدة كالمسح الضوئي وإلغاء تثبيت البرمجيات وحظر الملفات التي لا يمكن التحقق منها.