المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إيقاف فك الملفات المضغوطة عبر «سفاري»

اعتاد مستخدمو نظام التشغيل «ويندوز» على فك الملفات المضغوطة يدوياً، ما يعني إمكانية تأجيل فك الضغط لأي وقت، إلا أن الملفات المضغوطة لا يتم التعامل معها على النحو نفسه عبر أجهزة «ماك»، إذ يفتح متصفح «سفاري» افتراضياً وبشكل تلقائي، الملفات الآمنة، ومن بينها الملفات المضغوطة، وهو أمر لا يفضله بعض المستخدمين. لذلك، إذا كنت من مستخدمي أجهزة MacBook Air العاملة بنظام تشغيل MacOS High Sierra، وترغب في تغيير الإعداد الخاص بفتح الملفات المضغوطة باستخدام متصفح «سفاري»، فإنه يمكنك ذلك عبر فتح المتصفح أولاً، ثم انقر فوق علامة التبويب Safari.

مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى خيار «تفضيلات» Preferences وانقر فوقه، ثم انقر داخل النافذة الجديدة التي ستظهر أمامك فوق زر «التفضيلات العامة».

مرّر حتى تصل إلى قرب نهاية النافذة، ثم ابحث عن «فتح الملفات الآمنة بعد التنزيل» Open «safe» files after downloading، ثم أزل علامة التأشير من المربع الصغير.