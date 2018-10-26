المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

إيقاف تنبيهات التغيير في «غوغل درايف»

تسمح التطبيقات المكتبية التي تتخذ من الـ«ويب» قاعدة انطلاق لها بالتشارك في إعداد المستندات المختلفة، وأن يقوم كل شخص من المشاركين بإضافة تعليقه أو الرد على تعليقات الآخرين. ومن التطبيقات التي تسمح للمستخدمين بهذه المزايا تطبيق «غوغل درايف»، الذي يفعّل ملمح «التنبيهات» Notifications لينبه المستخدم لهذه التغييرات. غير أن تكرار التغييرات التي ترد على بعض المستندات قد يسبب للمستخدم إزعاجاً، فإذا أردت إيقاف التنبيهات اتبع ما يلي: توجه إلى موقع «غوغل درايف» عبر الرابط:

https:/‏‏/‏‏drive.google.com،

ثم سجل الدخول إلى حسابك وافتح المستند الذي ترغب في إيقاف تلقي التنبيهات بشأن التعليقات التي ترد عليه، ومن ثم انقر أيقونة التعليقات التي تظهر في شكل مجموعة من الخطوط الأفقية في أعلى الجانب الأيمن من النافذة، وبعدها انقر زر «التنبيهات» الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل جرس صغير أسفل أيقونة التعليقات، ومن النافذة التي ستظهر، انقر خيار «لا شيء» None.

حل مشكلة توقّف البث عبر «يوتيوب»

يعتبر موقع «يوتيوب» منصة الفيديو الأولى، إذ يتجاوب مع حاجة المستخدمين إلى المزيد من المحتوى البصري، فضلاً عن ميزاته الكثيرة عند تحميل الفيديوهات وعند مشاهدتها. لكن أحياناً يعاني بعض مستخدميه توقف بث الفيديو أو بطء عملية البث وتقطعها، وقد يجرب المستخدم وقتها الحلول السريعة للمشكلة، كخفض جودة الفيديو وتحديث متصفح الـ«ويب»، لكن بلا جدوى. فإذا تعرضت لهذه المشكلة، اتبع الخطوات التالية: ابدأ بتعطيل ملمح «تسريع الأجهزة» hardware acceleration وذلك عن طريق النقر فوق الفيديو المختار بزر الفأرة الأيمن، ثم النقر فوق خيار الإعدادات، ومن النافذة المنسدلة التي ستظهر انقر خيار Disable Hardware Acceleration، ثم راجع تقرير جودة الفيديو من «يوتيوب» من خلال الرابط:

https:/‏‏/‏‏goo.gl/‏‏1Hh9Wv

حيث يحتفظ الموقع بأكثر من نسخة من الفيديو على خادماته المنتشرة حول العالم، لذا يمكنه أن يبث الفيديو من أقرب خادم لك، وبعد ذلك استخدم الأداة السابقة أيضاً في التعرف إلى أفضل مواعيد البث في منطقتك الجغرافية.