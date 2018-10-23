إطلاق برنامج Winamp مجدّداً

المصدر: بروكسل - د.ب.أ

أعلنت شركة Radionomy عن عودة برنامج Winamp الشهير من جديد، حيث يمكن حالياً تنزيل برنامج تشغيل «الميديا Winamp 5.8 Build 3660» للحواسيب المزودة بنظام «مايكروسوفت ويندوز».

ويعتبر الإصدار الجديد بمثابة النسخة 5.8 التجريبية. وعند تثبيت البرنامج يمكن للمستخدم الاختيار بين واجهات (Skins) مختلفة، بما في ذلك التصميم الكلاسيكي المعتاد، كما تتيح النسخة التجريبية إمكانية استيراد الأغنيات الموجودة لدى المستخدم.

وأكدت Radionomy أن اهتمامها في تطوير برنامج Winamp لن ينصب على أجهزة سطح المكتب فقط، لكنها تهدف أيضاً إلى تطوير برنامج تشغيل الموسيقى للأجهزة الجوالة المزودة بنظامي «أندرويد» و«آي أو إس»، متوقعة إطلاق الإصدارات الجوالة من برنامج Winamp خلال العام المقبل.