وحدة تخزين فلاشية جديدة ببصمة الأصابع

المصدر: سان خوسيه - د.ب.أ

أعلنت شركة «ليكسار» الأميركية عن إطلاق وحدة تخزين فلاشية USB مزودة ببصمة الأصابع، موضحة أن وحدة Jumpdrive Fingerprint F35 الجديدة تجمع بين عناصر الأمان «البيومتري» مع وحدة تخزين فلاشية؛ حيث لا يمكن الوصول إلى البيانات إلا بواسطة الأشخاص المخولين فقط.

وأضافت الشركة أن وحدة التخزين الجديدة تعتمد على تقنية التشفير AES 256 بت، التي لا يمكن فكها من دون استعمال بصمة الأصابع المناسبة، وتستغرق عملية المصادقة أقل من ثانية، كما يمكن أن يتم تخزين ما يصل إلى 10 أصابع مختلفة. ولفتت إلى أن المستخدم يحتاج إلى برنامج متوافر لحواسيب «ويندوز» فقط لإنشاء بصمات الأصابع المعتمدة أو تعديلها أو إضافتها، كما يمكن استعمال وحدة التخزين الفلاشية من دون بصمة الأصابع، بحيث يمكن قراءة البيانات وكتابتها على حواسيب «ويندوز» وأجهزة «ماك» و«لينوكس».