إيقاف «نيتفليكس» بانتهاء «المؤقت»

المصدر: الامارات اليوم

يلجأ البعض إلى استغلال ملمح «المؤقت» بالهاتف لتحديد فترة الراحة أثناء العمل. فإذا كنت من مستخدمي هواتف iPhone 7 Plus، العاملة بنظام التشغيل «iOS 11.4.1»، ورغبت في تحديد فترة معينة لمشاهدة المحتوى على شبكة «نيتفليكس»، اتبع هذه الخطوات، بحيث يتوقف العرض بعد انقضاء الوقت الذي حددته لذلك تلقائياً:

■انقر فوق تطبيق الساعة Clock app في الهاتف لفتحه، وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل ساعة حائط.

■توجه إلى نهاية الشاشة وانقر فوق «تبويب المؤقت» Timer في نهاية الجانب الأيمن.

■حدد المدة المرغوبة ثم انقر فوق «عندما ينتهي المؤقت» When Timer Ends في منتصف النافذة.

■مرر لنهاية النافذة حتى تصل إلى «إيقاف التشغيل» Stop Playing وانقر فوقه، ثم انقر فوق «الضبط» Set في أعلى يمين الشاشة.

■انقر بعد ذلك فوق «ابدأ» Start لبدء عمل المؤقت.