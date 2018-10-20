«أمازون» و«بوكيت بوك» تطرحان قارئَي كتب إلكترونية

المصدر: عواصم ــ د.ب.أ

كشفت شركة «أمازون» الأميركية النقاب عن قارئ الكتب الإلكترونية Kindle Paperwhite الجديد الذي يمتاز بمقاومة الماء وفقاً لمعيار IPX8. وأوضحت الشركة أن قارئ الكتب الجديد يأتي بشاشة مُضاءة قياس ست بوصات، مع ذاكرة داخلية سعة ثمانية غيغابايت. وأضافت أنه عن طريق تقنية «بلوتوث»، فإنه يمكن للقارئ الاتصال بالسماعات لتشغيل «بودكاست» والكتب المسموعة من شركة Audible التابعة لـ«أمازون». ومن المقرر أن تطرح «أمازون» القارئ في نوفمبر المقبل بسعر يبدأ من 130 دولاراً (477 درهماً). في السياق نفسه، كشفت شركة «بوكيت بوك» السويسرية النقاب عن قارئ الكتب الإلكترونية Touch HD 3 الذي يمتاز بمقاومة الماء وفقاً لمعيار IPX7. وأوضحت الشركة أن القارئ يأتي بشاشة E-Ink-Carta قياس ست بوصات مع ذاكرة داخلية سعة 16 غيغابايت. ومن المقرر أن تطرح «بوكيت بوك» القارئ الجديد مطلع نوفمبر المقبل بسعر 159 يورو (نحو 668 درهماً).