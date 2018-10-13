«تويتر» توقف Moments على الأجهزة المحمولة

المصدر: سان فرانسيسكو - د.ب.أ

أعلنت شركة «تويتر» الأميركية عن إلغاء وظيفة Moments من تطبيقاتها للأجهزة المحمولة المزودة بنظامي تشغيل «أندرويد» من شركة «غوغل»، و«آي أو إس» من شركة «أبل»، بدءاً من 23 أكتوبر الجاري.

وعلّلت الشركة إقدامها على هذه الخطوة بقلة أعداد المستخدمين الذين يعتمدون على هذه الوظيفة بأجهزتهم المحمولة، في حين ستستمر وظيفة Moments في إصدار المتصفح لشبكة التواصل الاجتماعي.

يشار إلى أن وظيفة Moments في «تويتر» عبارة عن قصص منظمة حول الموضوعات الشائعة في العالم، كما يمكن للمستخدم عن طريق هذه الوظيفة إنشاء مجموعة من التغريدات الخاصة به حول موضوعات محددة.