شركة تايوانية تكشف عن خوذتين بتقنية الواقع المعزّز

المصدر: تايبيه - د.ب.أ

كشفت شركة «جارفيش» التايوانية عن خططها لطرح خوذتين جديدتين، خلال العام المقبل، بتقنية الواقع المعزز وأنظمة المساعدة الذكية للتحكم الصوتي في الوظائف، مثل «أبل سيري» و«غوغل أسيستنت» و«أمازون أليسكا» مع شاشة Head-up.

وأوضحت الشركة أن «الخوذة X»، التي يبلغ سعرها 800 دولار، يمكن التحكم فيها عبر الأوامر الصوتية دون استخدام الهاتف الذكي، وبهذا يمكن التحكم في اتجاهات المسار وتقارير الطقس وتشغيل الموسيقى عبر الهاتف الذكي عن طريق الأوامر الصوتية.

وأضافت أن الخوذة الثانية «X-AR»، التي يبلغ سعرها 2600 دولار، تأتي بمزايا الواقع المعزز الإضافية، حيث يتم عرض معلومات عن السرعة، وإرشادات الملاحة في مجال رؤية قائد الدراجة.

وأشارت إلى أنه بجانب الكاميرا الأمامية، التي تعتمد عليها الخوذتان مع تصوير بدقة Full-HD، فإنهما تتمتعان أيضاً بكاميرا خلفية كنوع من مرآة الرؤية الخلفية في الرأس.